Una diputada impulsa la reforma a una ley para habilitar la reelección indefinida de los intendentes

El pedido de varios intendentes y jefes comunales a la Legislatura ya tomó forma en un proyecto presentado por la diputada del PJ, Mariela Williams, donde se modifica la Ley de Comunas Rurales para permitir, entre otros puntos, la reelección indefinida.

En su propuesta solicita modificar el Art.6 de la Ley XVI Nº 105, Ley Orgánica de las Comunas Rurales, que establece que “el Gobierno de las Comunas estará a cargo de un ciudadano que se denominará ‘Presidente de la Comuna Rural’ y será electo directamente por el pueblo conjuntamente con un Vicepresidente. Podrán ser reelegidos únicamente por un nuevo período consecutivo. Para el caso que hubiesen sido electos por dos períodos consecutivos, no podrán integrar la Junta Comunal por todo el período inmediato posterior”.

Y pide que se establezca que “el Gobierno de las Comunas estará a cargo de un ciudadano que se denominará ‘Presidente de la Comuna Rural’ y será electo directamente por el pueblo conjuntamente con un Vicepresidente".

Otro punto que pide modificar es de la Ley XVI Nº 46 en su Art. 8 para que quede redactado de la siguiente manera, “el Intendente y los concejales serán elegidos directamente por el cuerpo electoral de la Corporación Municipal. Durarán cuatro años en sus funciones y podrán ser reelectos".

Como informábamos semanas atrás en Diario Jornada, fueron varios los intendentes que solicitaron formalmente a la Legislatura a modificación de la Ley que las regula, para así tener la reelección indefinida. A la Casa de la Leyes llegaron los pedidos desde las Municipalidades de Gobernador Costa (Miguel Ángel Gómez), Tecka (Jorge Seitune), Cholila (Silvio Boudargham), Río Pico (Diego Pérez) y Corcovado (Héctor Ariel Molina).