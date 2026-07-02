El Quirófano Móvil llega al barrio 28 de Junio con castraciones gratuitas

El Quirófano Móvil volverá a recorrer los barrios de Esquel y esta semana se instalará en el barrio 28 de Junio, donde ofrecerá el servicio gratuito de castración para mascotas.

La atención se realizará en la Sede Vecinal del barrio 28 de Junio durante el jueves 2 y viernes 3 de julio, a partir de las 8:00 horas.

Desde la organización informaron que la atención será por orden de llegada, por lo que recomiendan asistir con anticipación.

La campaña busca fomentar la tenencia responsable de animales y facilitar el acceso a la castración, una práctica que contribuye a prevenir la reproducción no deseada, mejorar la salud de las mascotas y reducir la cantidad de animales abandonados.

"Castrar a tu mascota es un acto de amor y una forma de promover una comunidad más saludable y responsable", destacaron desde la organización, al invitar a los vecinos a aprovechar el servicio gratuito.

R.G