Un estudio aportará nuevas herramientas para la recuperación del bosque en Los Alerces

A partir de la presentación de un estudio desarrollado por la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, el Parque Nacional profundiza el trabajo técnico e institucional orientado a fortalecer la conservación del bosque nativo, la educación ambiental y la comunicación con la comunidad, tras los incendios forestales ocurridos durante la temporada 2025-2026.

El objetivo del estudio fue relevar y analizar la percepción de la comunidad y los visitantes sobre estos eventos, su impacto sobre la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y las posibilidades de recuperación del bosque. De esta manera, permite identificar preocupaciones, expectativas, vacíos de conocimiento y puntos de acuerdo en torno a la conservación del bosque nativo, la prevención de incendios y la recuperación de las áreas afectadas; resultando fundamental contar con información basada en evidencia para orientar futuras acciones de gestión del área.

R.G