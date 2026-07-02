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02 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Un estudio aportará nuevas herramientas para la recuperación del bosque en Los Alerces

El Parque Nacional utilizará los resultados de un estudio realizado por la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco para reforzar la gestión ambiental, la educación y la recuperación de las áreas afectadas.
Por Redacción Red43

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A partir de la presentación de un estudio desarrollado por la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, el Parque Nacional profundiza el trabajo técnico e institucional orientado a fortalecer la conservación del bosque nativo, la educación ambiental y la comunicación con la comunidad, tras los incendios forestales ocurridos durante la temporada 2025-2026.

 

El objetivo del estudio fue relevar y analizar la percepción de la comunidad y los visitantes sobre estos eventos, su impacto sobre la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y las posibilidades de recuperación del bosque. De esta manera, permite identificar preocupaciones, expectativas, vacíos de conocimiento y puntos de acuerdo en torno a la conservación del bosque nativo, la prevención de incendios y la recuperación de las áreas afectadas; resultando fundamental contar con información basada en evidencia para orientar futuras acciones de gestión del área.

 

 

 

R.G

 

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