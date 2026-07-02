Secuestraron una camioneta con irregularidades durante un control en Esquel

Personal de la División Sustracción Automotores de Esquel secuestró una camioneta durante un control realizado al mediodía del miércoles sobre avenida Perón, en el marco de una investigación por presunta infracción al artículo 289, inciso 3°, del Código Penal Argentino.

El procedimiento se llevó a cabo durante una verificación física de rutina realizada por personal autorizado por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA), que detectó irregularidades en una camioneta Chevrolet S10 de color negro.

De acuerdo con la información oficial, los efectivos constataron que la cabina del vehículo pertenecía a otra unidad que había sido dada de baja definitiva para desguace en el año 2016. Además, indicaron que esa cabina, que por su condición debía ser de color blanco, había sido pintada de negro.

Durante la inspección también se verificó que los sistemas de identificación y la codificación numérica del rodado presentaban signos de adulteración.

Ante esta situación, y por disposición de la Fiscalía local interviniente, se procedió al secuestro de la camioneta, que fue trasladada y depositada en el Puesto Policial 627, ubicado sobre la Ruta Nacional 259, en el tramo Esquel–Trevelin.

En el operativo también colaboró personal de la Comisaría Primera de Esquel.

R.G