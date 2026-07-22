Coaching vocacional para jubilados: una propuesta para proyectar una nueva etapa

La coach vocacional Lorena Iriarte lanzó una propuesta pensada especialmente para quienes transitan el proceso de jubilación y se enfrentan al desafío de iniciar una nueva etapa de sus vidas. Se trata de un taller virtual que se realizará el 1 de agosto, de 10:30 a 12:00 horas, con el objetivo de brindar herramientas para que los participantes puedan descubrir nuevos intereses, proyectos y formas de desarrollo personal.

"El taller está pensado para jubilados", explicó Iriarte, quien señaló que muchas personas llegan a esta instancia "después de tantos años de trabajo y de estar con una estructura" y, al jubilarse, se preguntan "¿qué hacemos ahora con esto nuevo que se les viene?".

Según indicó, el coaching vocacional no está orientado únicamente a elegir una carrera, sino que también puede ser una herramienta para quienes buscan redefinir su propósito de vida. "La idea tiene que ver con acompañarlos en este proceso de ver qué es lo que ellos quieren hacer, qué saben hacer y qué otras expectativas tienen de vida", sostuvo.

Durante el encuentro se trabajará con distintas técnicas para que cada participante pueda identificar sus intereses, habilidades y deseos. Además, quienes lo deseen podrán continuar luego con un proceso personalizado de coaching vocacional.

Iriarte destacó que muchas personas se jubilan a edades en las que todavía tienen mucho por aportar. "Ya tienen un aprendizaje sumamente interesante y en esta experiencia, ¿a dónde ellos van a apuntalar?", planteó, al tiempo que remarcó la importancia de construir una nueva calidad de vida basada en la experiencia acumulada.

La especialista adelantó además que analiza organizar entre septiembre y octubre un taller similar destinado a estudiantes que estén finalizando el secundario, ya que considera que el coaching vocacional "no es un test solamente, sino la continuidad de un proceso" que ayuda a descubrir qué es lo que cada persona realmente desea hacer.

Las personas interesadas pueden encontrar más información e inscribirse a través del Instagram @lorena.iriarte.coach o comunicarse al 2945-465471. Iriarte invitó a quienes estén atravesando la jubilación a animarse a participar: "Es una inversión que te puede abrir un montón de posibilidades. Después de tantos años de trabajo, la pregunta es: ¿qué hago ahora? Ese es el camino que buscamos empezar a recorrer juntos".

R.G