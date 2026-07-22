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22 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Bomberos Voluntarios de Trevelin intervinieron en un incendio cerca de Sierra Colorada

La emergencia fue detectada alrededor de las 22:24 horas en la zona rural conocida como El Corte.
Por Redacción Red43

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El Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Trevelin intervino durante la noche en un incendio forestal registrado en la zona rural denominada El Corte, ubicada entre los parajes Sierra Colorada y Lago Rosario.

 

Tras recibir la alarma, el móvil 16 salió hacia el lugar a las 22:26 horas con una dotación integrada por siete bomberos. Al arribar al sector indicado, los efectivos constataron que el foco afectaba a dos árboles de gran porte que se encontraban prendidos.

 

Los bomberos realizaron las tareas de verificación y control correspondientes, logrando dar por finalizada la emergencia y regresar al cuartel cerca de la medianoche, a las 23:54 horas.

 

Desde la institución destacaron la importancia del aviso temprano por parte de los vecinos ante cualquier situación de emergencia y recordaron la necesidad de ceder el paso a los vehículos de bomberos, ambulancias y otros servicios de respuesta.

 

 

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