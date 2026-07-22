Bomberos Voluntarios de Trevelin intervinieron en un incendio cerca de Sierra Colorada

El Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Trevelin intervino durante la noche en un incendio forestal registrado en la zona rural denominada El Corte, ubicada entre los parajes Sierra Colorada y Lago Rosario.

Tras recibir la alarma, el móvil 16 salió hacia el lugar a las 22:26 horas con una dotación integrada por siete bomberos. Al arribar al sector indicado, los efectivos constataron que el foco afectaba a dos árboles de gran porte que se encontraban prendidos.

Los bomberos realizaron las tareas de verificación y control correspondientes, logrando dar por finalizada la emergencia y regresar al cuartel cerca de la medianoche, a las 23:54 horas.

Desde la institución destacaron la importancia del aviso temprano por parte de los vecinos ante cualquier situación de emergencia y recordaron la necesidad de ceder el paso a los vehículos de bomberos, ambulancias y otros servicios de respuesta.

MA