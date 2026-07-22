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Por Redacción Red43

Denuncian la falta de calefacción en un bazar céntrico de Esquel

El expediente ingresó ayer y en el día de hoy será evaluado, explicó el Secretario de gobierno, Diego Austin.
Por Redacción Red43

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El día martes se conoció una denuncia hacia el Bazar Exlin ubicado en calle 25 de mayo, al respecto de la falta de calefacción y su impacto en los clientes y empleados.

 


Diego Austin, secretario de Gobierno del Municipio de Esquel, explicó el proceso legal de las inspecciones: “Se derivó al Tribunal Municipal de Faltas y a la Dirección General de Inspecciones para que se constate en el lugar la situación, vamos a tener informe en el transcurso de la mañana de lo que está pasando y se verán las medidas a tomar”.

 


La habilitación fue en marzo: “cuando se observan algún tipo de faltante, se le otorga la habilitación para que los comercios puedan comenzar a trabajar y se le da un plazo de cumplimiento para las cosas que están en falta”, y comenzando el invierno con temperaturas bajas: “entiendo que por las condiciones climáticas y con respeto a los empleados y a los vecinos, no puede estar pasando algo así, por eso es que necesitamos un informe claro de la dirección de inspecciones y ver las medidas a tomar de acá hacia adelante”.

 


El rol del Municipio hacia los vecinos y este tipo de casos: “Nosotros siempre recibimos al vecino, lo escuchamos y tratamos de dar las soluciones y las posibilidades, pero siempre estamos abiertos al diálogo. Me gustaría en un momento charlar con esta vecina”, concluyó Austin: “un local que es un local histórico de la ciudad, ha estado habilitado en otras oportunidades para distinto tipo de comercio”.

 


SL
 

 

 

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