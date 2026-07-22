Denuncian la falta de calefacción en un bazar céntrico de Esquel

El día martes se conoció una denuncia hacia el Bazar Exlin ubicado en calle 25 de mayo, al respecto de la falta de calefacción y su impacto en los clientes y empleados.



Diego Austin, secretario de Gobierno del Municipio de Esquel, explicó el proceso legal de las inspecciones: “Se derivó al Tribunal Municipal de Faltas y a la Dirección General de Inspecciones para que se constate en el lugar la situación, vamos a tener informe en el transcurso de la mañana de lo que está pasando y se verán las medidas a tomar”.

La habilitación fue en marzo: “cuando se observan algún tipo de faltante, se le otorga la habilitación para que los comercios puedan comenzar a trabajar y se le da un plazo de cumplimiento para las cosas que están en falta”, y comenzando el invierno con temperaturas bajas: “entiendo que por las condiciones climáticas y con respeto a los empleados y a los vecinos, no puede estar pasando algo así, por eso es que necesitamos un informe claro de la dirección de inspecciones y ver las medidas a tomar de acá hacia adelante”.



El rol del Municipio hacia los vecinos y este tipo de casos: “Nosotros siempre recibimos al vecino, lo escuchamos y tratamos de dar las soluciones y las posibilidades, pero siempre estamos abiertos al diálogo. Me gustaría en un momento charlar con esta vecina”, concluyó Austin: “un local que es un local histórico de la ciudad, ha estado habilitado en otras oportunidades para distinto tipo de comercio”.

SL