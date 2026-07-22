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22 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Cierran temporalmente el paso fronterizo Río Futaleufú

La medida rige desde este 22 de julio y fue acordada entre autoridades argentinas y chilenas. Las bajas temperaturas congelaron las cañerías del complejo, dejando sin suministro de agua al paso internacional.
Por Redacción Red43

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El Paso Fronterizo Internacional Río Futaleufú permanecerá cerrado temporalmente a partir de este 22 de julio, luego de que las bajas temperaturas provocaran el congelamiento de las cañerías internas y externas del complejo, lo que dejó a las instalaciones sin suministro de agua.

 

La decisión fue adoptada tras una reunión entre autoridades de la República Argentina y de la República de Chile con competencia en el paso fronterizo, quienes evaluaron la situación y resolvieron suspender el tránsito hasta que las condiciones meteorológicas permitan restablecer el funcionamiento normal de las instalaciones.

 

Según se informó oficialmente, el pronóstico anticipa la continuidad de las bajas temperaturas, por lo que el cierre se mantendrá hasta que se logre descongelar el sistema de cañerías y se restablezca el servicio de agua en el complejo fronterizo.

 

Las autoridades solicitaron a la población tener en cuenta esta medida antes de planificar viajes hacia el paso internacional y mantenerse informada sobre las próximas actualizaciones.

 

 

 

R.G

 

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