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Por Redacción Red43

Esquel avanza con trabajos preventivos para reducir el riesgo de incendios de interfase

La Municipalidad de Esquel y la Secretaría de Bosques avanzan con tareas de prevención de incendios de interfase en la zona del Arenal. Los trabajos incluyen poda, raleo y extracción de renovales para reducir el material combustible.
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de Esquel, a través de la subsecretaría de Espacios Verdes y en conjunto con la Secretaría de Bosques del Chubut, continúa con las tareas de prevención de incendios de interfase mediante intervenciones forestales en distintos sectores de la ciudad. En esta oportunidad, los trabajos se desarrollan en la zona del Arenal con la participación de la cuadrilla forestal.

 

Las tareas comprenden la extracción de renovales de pino, poda en altura y raleo, con el objetivo de disminuir la carga de combustible vegetal y reducir el riesgo de propagación de fuego durante la temporada de verano.

 

 

 

El operativo forma parte de una planificación conjunta entre el municipio y la Secretaría de Bosques, que aprovecha el período invernal para ejecutar este tipo de intervenciones en condiciones favorables y anticiparse a la época de mayor riesgo de incendios.

 

La prevención de incendios de interfase es una de las principales acciones que ambas instituciones desarrollan de manera coordinada para proteger a los barrios ubicados en sectores alto, con cercanía a los bosques comunales.

 

 

 

Desde el municipio se destacó que estas tareas empezaron hace varias semanas en la subida a la RNU La Zeta y continuarán en otros puntos de la ciudad, de acuerdo con la planificación establecida junto a la Secretaría de Bosques. El objetivo consiste en fortalecer las medidas preventivas, reducir el material combustible y mejorar las condiciones de seguridad antes del inicio de la temporada de verano.

 

 

 

R.G

 

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