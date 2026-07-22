Le dieron prisión domiciliaria al acusado de provocar un incendio que arrasó más de 200 hectáreas

Un hombre de 32 años quedó imputado por incendio doloso tras ser señalado como el principal sospechoso de haber iniciado un incendio forestal que afectó más de 200 hectáreas en Cafayate, Salta. La Justicia resolvió que cumpla prisión preventiva bajo modalidad domiciliaria.

La medida fue dispuesta luego de una investigación que permitió ubicar al acusado en el sector donde se originaron los primeros focos. A través del análisis de su teléfono celular, los investigadores pudieron establecer que se encontraba en la zona de la finca El Monte, en las inmediaciones del aeródromo Gilberto Lavaque.

Según la investigación, el hombre conocía el lugar debido a que concurría con frecuencia para realizar extracción de leña. La Fiscalía consideró que existían elementos suficientes para avanzar con la imputación y solicitó que permaneciera detenido mientras continúan las diligencias pendientes.

Sin embargo, la Justicia determinó que la prisión preventiva sea cumplida en su domicilio particular durante un plazo de 30 días, una decisión que generó cuestionamientos entre vecinos debido a la magnitud del daño ambiental provocado.

La defensa del acusado negó su participación en los hechos y rechazó la hipótesis planteada por el Ministerio Público Fiscal.

La causa continúa abierta con la incorporación de nuevos testimonios y pruebas. Entre los elementos analizados se encuentran registros tecnológicos, documentación y otros datos reunidos durante la investigación.

MA