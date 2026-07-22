Más de un día y medio atrapados bajo la nieve: Así sobreviven cinco mineros en la cordillera

Cinco trabajadores de la empresa Río Tinto permanecieron durante más de 36 horas atrapados dentro de una camioneta en la zona del Salar del Hombre Muerto, en el departamento catamarqueño de Antofagasta de la Sierra, luego de quedar inmovilizados por un intenso temporal de nieve.

Los operarios quedaron varados a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar, en uno de los sectores más inhóspitos de la Puna. Aunque la tormenta ya cesó, las grandes acumulaciones de nieve y las dificultades para acceder al lugar demoraron el operativo de rescate.

De acuerdo con la información difundida durante este martes, los trabajadores fueron localizados mediante dispositivos satelitales y, pese a las largas horas de espera y las temperaturas bajo cero, se encontraban en buen estado de salud.

Un rescate que avanza entre nieve de hasta dos metros

Para llegar hasta el vehículo fue necesario desplegar un amplio operativo con bomberos voluntarios de Santa María, brigadas de rescate, personal de distintos municipios y trabajadores de las empresas mineras.

Las tareas se realizan desde dos frentes. Uno parte desde Antofagasta de la Sierra y el otro desciende desde el Salar del Hombre Muerto, con topadoras y maquinaria pesada que abren camino entre acumulaciones de nieve que, en algunos sectores, alcanzan los dos metros de altura. Las condiciones del terreno y la altitud complicaron el avance de los equipos que intentan llegar hasta la camioneta.

El gremio pidió investigar lo ocurrido

Mientras continúa el operativo, la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) expresó su preocupación por las circunstancias en las que se produjo el incidente y reclamó que se determine por qué se autorizó el traslado del personal en medio del temporal.

El secretario general de AOMA Catamarca, Gustavo Molina, señaló que el gremio recibió información según la cual el pasado 19 de julio se habría permitido la circulación de trabajadores pese a la presencia de nieve, lo que, de confirmarse, implicaría un incumplimiento del Protocolo de Invierno. Además, cuestionó si se evaluó correctamente el estado de los caminos y la capacidad de asistir a los vehículos en caso de una emergencia.

La organización sindical solicitó que la empresa abra una investigación interna para establecer responsabilidades y pidió que el Ministerio de Minería no autorice nuevos traslados de personal, contratistas, insumos o equipos hasta que existan garantías sobre la transitabilidad de los caminos.

Qué dijo Río Tinto

La empresa informó que activó sus protocolos de respuesta a emergencias apenas tomó conocimiento de la situación y que trabaja de manera coordinada con organismos gubernamentales para concretar el rescate.

También indicó que reforzó las medidas preventivas en el campamento Fénix, donde desarrolla la extracción de litio, con el objetivo de resguardar al personal que permanece en el lugar mientras continúan las condiciones invernales.

O.P.