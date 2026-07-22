Conmoción en la política argentina: murió un funcionario en un aeropuerto de EE.UU

La política santafesina y nacional se encuentra en shock tras confirmarse el repentino fallecimiento de Gabriel Real, histórico dirigente del Partido Demócrata Progresista (PDP) y actual secretario de Asuntos Legislativos de la provincia de Santa Fe.

El funcionario, de 67 años, se descompensó y sufrió un paro cardíaco en un aeropuerto de Estados Unidos cuando se preparaba para abordar el vuelo de regreso a la Argentina junto a su familia, tras unos días de receso.

Una extensa trayectoria ligada a las instituciones

Nacido en la localidad de Firmat, Real era abogado y construyó una prolífica carrera política en el ámbito legislativo. Fue cuatro veces diputado provincial de Santa Fe (con su último mandato entre 2019 y 2023) y actualmente formaba parte del equipo de gestión del gobierno provincial encabezado por Maximiliano Pullaro, dentro del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública.

Además de su función pública, ejercía la Secretaría General de la Junta Ejecutiva Provincial del PDP y se proyectaba como candidato a Convencional Constituyente para la futura reforma de la carta magna santafesina.

Mensajes de despedida de la dirigencia

La noticia causó una gran conmoción en el arco político. El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, lo despidió públicamente con un emotivo mensaje: «Lamento profundamente el fallecimiento de Gabriel Real, una persona que le dedicó la vida entera a trabajar por la democracia, el respeto a la Constitución y el diálogo entre los santafesinos. Un fuerte abrazo a su familia».

A las palabras del mandatario se sumaron legisladores nacionales, ministros e intendentes de diversos espacios políticos, quienes destacaron su perfil orientado al consenso, la calidad institucional y el fortalecimiento de la democracia.

MA