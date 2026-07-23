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Por Redacción Red43

Recuperaron un auto robado y encontraron armas durante un allanamiento

El vehículo había sido sustraído a mano armada días atrás. La Policía realizó un operativo tras una investigación y secuestró varios elementos durante el procedimiento.
Por Redacción Red43

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Un operativo policial realizado en Comodoro Rivadavia permitió recuperar un vehículo que había sido robado a mano armada días atrás y secuestrar distintos elementos durante un allanamiento en un predio destinado a la compraventa de vehículos.

 

La investigación se inició luego de que el propietario del rodado recibiera un llamado anónimo en el que le indicaron que el automóvil sustraído había sido trasladado hasta ese lugar mediante otro vehículo.

 

A partir de esa información, personal policial realizó tareas investigativas que derivaron en una orden de allanamiento. Durante el procedimiento, los efectivos encontraron en el patio posterior del inmueble el Volkswagen Gol blanco denunciado como robado, con el motor parcialmente desarmado.

 

 

 

Además, se hallaron elementos vinculados al vehículo, como la cédula de identificación y la llave de arranque correspondiente.

 

Durante la diligencia también fueron secuestradas armas y municiones: una escopeta marca Saurio modelo 300, una carabina calibre .22 LR sin marca visible, un arma corta de aire comprimido y cartuchos de distintos calibres.

 

 

 

Del operativo participaron efectivos de la División Sustracción Automotores y personal policial de la Comisaría Seccional Quinta de Comodoro Rivadavia, en el marco de la investigación por el robo ocurrido el pasado 6 de julio.

 

 

 

MA

 

 

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