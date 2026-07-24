Se evitó el ingreso a la Patagonia de casi 85 toneladas de productos en infracción

Durante el primer semestre del año, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) evitó el ingreso a la región patagónica de 84.806 kilogramos de productos de origen vegetal y animal por no cumplir con las normativas vigentes y representar un riesgo zoofitosanitario.

Los decomisos se realizaron en el marco de las inspecciones habituales que lleva adelante la Barrera Sanitaria Patagónica en rutas y aeropuertos. Las detecciones involucraron tanto a cargas comerciales como a vehículos particulares y equipajes de pasajeros.

Como parte de las acciones de control, la Brigada Canina del SENASA se consolidó como una herramienta de apoyo indispensable. El trabajo de los binomios —conformados por un inspector guía y un can adiestrado— agiliza las inspecciones gracias al desarrollado olfato de los animales entrenados para tal fin. Durante los primeros seis meses de este año, los canes participaron de 3.859 inspecciones realizando 693 detecciones de productos de ingreso prohibido.

Un estatus sanitario con valor exportador

La Patagonia argentina posee un estatus sanitario diferenciado al estar libre de plagas y enfermedades que afectan a otras regiones del país y del exterior. Esta condición representa un valioso patrimonio que otorga ventajas competitivas para exportar productos agropecuarios a los mercados internacionales más exigentes.

Bajo el lema “Patagonia región única, sanidad diferenciada” desde el SENASA se acuerda y trabaja junto con los gobiernos provinciales y la Fundación Barrera Patagónica (FUNBAPA) –que está conformada por todas las provincias de la Patagonia, Buenos Aires y el sector privado productivo– para conservar estos estatus sanitarios diferenciados, impidiendo el ingreso de productos que pueden ser vehículo de plagas o enfermedades como la fiebre aftosa, las moscas de la fruta o Lobesia botrana.

Donación de alimentos

Luego de cada procedimiento, el personal del SENASA evalúa las condiciones de la mercadería para determinar si es apta para el consumo humano. Siempre que se cumple este requisito, los productos se destinan a instituciones de bien público ubicadas al norte de la barrera sanitaria.

Bajo esta modalidad, en el primer semestre de 2026 se entregaron 20.531 kg de productos de origen vegetal y 96 kg de origen animal a distintos municipios y bancos de alimentos.

Recomendaciones para los viajeros

El SENASA recuerda a las personas que viajan a la Patagonia que existe una lista de productos de origen vegetal y animal que no puede ingresar a la región, por lo que recomienda consultar, previamente, su página web.

R.G