Taccetta: "183 vecinos y vecinas de nuestra ciudad se van a estar capacitando"

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, destacó la puesta en marcha del programa de capacitación para personas desocupadas, que alcanzará a 183 vecinos y vecinas de la ciudad con formación certificada y un aporte económico durante el período de cursado.

Durante la presentación, el jefe comunal remarcó que el principal objetivo es fortalecer las posibilidades de inserción laboral. "La parte más importante de este programa efectivamente son ustedes, quienes se tienen que formar para ser parte del mercado laboral. Entendemos que en los tiempos como los que estamos viviendo ya no es tan fácil conseguir trabajo y que cada uno de ustedes se tiene que ir formando", expresó.

Taccetta destacó el trabajo articulado entre el Municipio y el Gobierno del Chubut para llevar adelante la iniciativa. "Sin ellos, sin el trabajo de ellos, sería imposible poder implementar esto que es algo único en la provincia", afirmó, al agradecer el acompañamiento del gobernador Ignacio Torres, de Nicolás Zárate de la Secretaría de Trabajo y de los equipos municipales involucrados.

En ese sentido, sostuvo: "Es el primer municipio que no solamente intenta capacitar, sino que tengan ustedes también un ingreso", y precisó que serán 183 vecinos y vecinas de nuestra ciudad que se van a estar capacitando.

El intendente también valoró el crecimiento que tuvo el programa desde sus primeras ediciones. "Cuando empezamos eran muchísimo menos los vecinos que se capacitaban, pero es un esfuerzo enorme en conjunto de cada secretaría y también del Gobierno provincial, que es quien destina los fondos para que ustedes se puedan formar y tengan un ingreso durante estos períodos de tiempo", señaló.

Además, agradeció el acompañamiento de la UOCRA, a la que reconoció por sumarse desde el inicio de la gestión municipal. "Entendió que en el trabajo en conjunto de las instituciones está el crecimiento de la ciudad", indicó.

Por último, Taccetta alentó a los participantes a aprovechar la oportunidad. "Bienvenidos y que sea lo mejor para ustedes, que se puedan formar y capacitar y, Dios quiera, puedan conseguir trabajo", concluyó.

R.G