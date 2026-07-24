¿Qué hacer con los chicos este fin de semana? El Centro Cultural Melipal propone un espacio lleno de actividades

Durante este fin de semana, el Centro Cultural Esquel Melipal abrirá sus puertas con una propuesta especial pensada para las infancias y sus familias, con actividades culturales, recreativas y artísticas de acceso libre y gratuito.

La iniciativa está destinada a niños y niñas de 3 a 12 años y contará con distintos espacios para explorar, aprender y compartir. La programación incluye espectáculos de circo, teatro, títeres, música, talleres creativos, rincón de lectura, proyección de películas y sectores temáticos de juego.

Las actividades se desarrollarán desde este viernes 24 hasta el domingo 26 de julio en el espacio ubicado en avenida Fontana y avenida Alvear.

Durante la primera jornada, el viernes, habrá un rincón de lectura a cargo de la Biblioteca Municipal desde las 16:30 para niños de 6 a 10 años. Además, se realizará el taller "Mini Creadores: Alas, del papel a la tela", a cargo de Clara Dixon, y a las 18 horas llegará "Impro Fungi: Impro y Ciencia", una propuesta para toda la familia con la participación de la científica Yam Arias y el actor Diego Recagno, de La Cuática.

El sábado continuará la programación con el rincón de lectura desde las 16:30, destinado a niños y niñas desde los 4 años, seguido por el taller de teatro de sombras a cargo de Pía Cuentacuentos. A las 18 horas se presentará Awen, con una propuesta de música infantil para toda la familia.

El domingo será el cierre del espacio cultural con nuevas actividades. A las 16:30 se realizará el taller de realización y animación de títeres de dedo, a cargo de Giovanna Tonegusso de Cambia la Papa, y a las 18 horas se presentará Entrecerros con música infantil.

Desde la organización destacaron la importancia de generar espacios culturales para las infancias, donde los más chicos puedan acercarse al arte, la lectura y el juego en un entorno pensado para disfrutar en familia.

Todas las actividades son gratuitas y se realizarán en el Centro Cultural Esquel Melipal.

MA