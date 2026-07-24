Fue a preguntar por un amigo detenido y terminó preso por un pedido de captura

Un hombre de 32 años quedó detenido en Trelew luego de presentarse en una dependencia policial para averiguar si un amigo se encontraba alojado en alguna comisaría de la ciudad y descubrirse que él mismo tenía un pedido de captura activo.

El hecho ocurrió durante la noche del jueves, cerca de las 23 horas, cuando el sujeto llegó hasta la guardia de la Comisaría Tercera para solicitar información sobre el paradero de su conocido.

Según informó la Policía del Chubut, los efectivos realizaron la consulta correspondiente mediante la Red Policial y confirmaron que la persona buscada se encontraba detenida en la Comisaría Cuarta de Trelew.

Luego de brindarle esa información, el personal procedió a identificar al hombre que había realizado la consulta. Al ingresar sus datos en el sistema, constataron que sobre él pesaba un pedido de captura y detención vigente.

La medida había sido dispuesta por la jueza penal Mirta del Valle Moreno, por lo que los efectivos procedieron a detenerlo y quedó a disposición de la Justicia.

El curioso episodio terminó con el hombre detenido en la misma dependencia a la que había llegado para consultar por otra persona.

Fuente: Diario El Chubut

MA