La UNPSJB organiza un conversatorio sobre el impacto de la Inteligencia Artificial en la educación

La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) organizará un conversatorio sobre el impacto de la Inteligencia Artificial en la educación, con el objetivo de reflexionar sobre los nuevos desafíos de la enseñanza en la era digital.

La propuesta, denominada “Educación ONLINE, IA y el rol del nuevo profesor del Siglo XXI”, contará con la participación del Dr. Manuel Herrera Gómez, director académico de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).

El encuentro se realizará el lunes 27 de julio a las 11 horas bajo modalidad híbrida. La actividad tendrá una instancia presencial en la sede de la UNPSJB en Comodoro Rivadavia y una participación virtual sincrónica para las sedes de Esquel, Puerto Madryn y Trelew.

Durante la jornada se abordarán los cambios que atraviesa el sistema educativo a partir del avance de las nuevas tecnologías, el crecimiento de la educación online y el rol que tendrán los docentes frente a las herramientas basadas en Inteligencia Artificial.

Desde la organización señalaron que el conversatorio será un espacio de intercambio y debate sobre los desafíos actuales de la enseñanza y las oportunidades que ofrece la incorporación de herramientas digitales en los procesos educativos.

La actividad está dirigida a la comunidad universitaria y a todas las personas interesadas en conocer más sobre la relación entre educación, tecnología e innovación.

MA