Futaleufú: advierten que el organismo para controlar la nueva concesión “hoy es una figura decorativa"

El exconcejal Jorge Junyent reclama reactivar el Comité de Cuenca del río Futaleufú en plena definición de la nueva concesión de la represa. En una entrevista exclusiva con Red43, advirtió que el organismo creado por ley para debatir el uso del agua y el futuro de la cuenca "hoy es una figura decorativa" y cuestionó la falta de información y transparencia en un momento relevante para la provincia.

En la actualidad, donde la provincia y el Gobierno nacional avanzan en la definición del futuro de la Central Hidroeléctrica Futaleufú, el exconcejal y vecino de Esquel Jorge Junyent pidió que se reactive el Comité de Cuenca del río Futaleufú, el organismo creado por ley para abordar las cuestiones ambientales, técnicas y jurídicas vinculadas al aprovechamiento del recurso hídrico.

Junyent sostuvo que la proximidad de una nueva licitación para la concesión de la central hace indispensable que ese espacio vuelva a funcionar y reúna a todos los sectores involucrados.

"El Comité de Cuenca fue creado justamente para estos momentos. Es un organismo multisectorial que garantiza la representación de los distintos actores y hoy debería estar trabajando intensamente junto a quienes tendrán que tomar decisiones sobre la próxima concesión", expresó.

La concesión de la hidroeléctrica venció en junio de 2025 y actualmente se encuentra bajo una prórroga extraordinaria hasta diciembre de 2026. Durante ese período deberán elaborarse los nuevos pliegos licitatorios que definirán el futuro de uno de los principales aprovechamientos hidroeléctricos del país.

"No pude acceder a ninguna información"

Junyent explicó que decidió acercarse al Concejo Deliberante para conocer el funcionamiento del Comité de Cuenca, ya que tanto el Ejecutivo municipal como el Legislativo tienen representantes dentro del organismo.

Sin embargo, aseguró que no logró obtener documentación que permitiera conocer la actividad desarrollada.

"El Comité debería tener actas donde queden reflejadas las posturas de nuestros representantes. Busqué esa información y no pude acceder a ella.", afirmó.

Según indicó, mientras continúan las auditorías técnicas sobre la central y la Provincia modifica sus equipos negociadores, el ámbito institucional que debería concentrar el debate permanece prácticamente inactivo.

"Siguen ocurriendo cosas. Han venido especialistas de primer nivel a evaluar las instalaciones, pero no veo que esa información llegue al espacio que debería reunir a todos los sectores interesados", señaló.

El exconcejal explicó que el Comité de Cuenca está integrado por representantes del Estado provincial, los municipios de Esquel, Trevelin y Cholila, universidades, organizaciones civiles, cámaras empresarias, entidades productivas y profesionales especializados.

Para Junyent, esa composición convierte al organismo en el espacio más adecuado para debatir no sólo el futuro de la represa sino también la administración del agua en toda la cuenca.

"El agua es el activo de la represa y es un recurso estratégico. Este verano vivimos problemas importantes vinculados a su disponibilidad y esas cuestiones deberían discutirse en el Comité de Cuenca", remarcó.

"Hoy es una figura decorativa"

Consultado sobre el estado actual del organismo, el exconcejal explicó que en la actualidad el Comité de Cuenca “es una figura decorativa. No encontré actas, no encontré información sobre reuniones ni representantes que puedan explicar qué se viene haciendo. Todo indica que no está funcionando como establece la ley."

A su entender, esa situación genera incertidumbre entre los vecinos y resta transparencia a un proceso de enorme trascendencia para la provincia.

"Las preocupaciones aparecen de manera aislada. El ámbito creado para ordenar esas discusiones existe, pero no está siendo utilizado. Eso alimenta sospechas y hace que muchos crean que las decisiones se toman en espacios cerrados."

Junyent consideró que la responsabilidad de reactivar el Comité recae sobre quienes forman parte del organismo.

"Los municipios, la Provincia, la universidad, las organizaciones civiles y las entidades productivas tienen una silla en esa mesa. Son ellos quienes deben impulsar su funcionamiento."

También recordó que el representante del Concejo Deliberante de Esquel en el Comité es el concejal Martín Escalona, mientras que destacó el interés mostrado por el edil Fernando Raposeiras, quien —según indicó— fue el único que tomó nota de sus inquietudes y manifestó estar trabajando sobre el tema.

Para Junyent, la discusión sobre la nueva concesión de Futaleufú excede la cuestión económica y debe incorporar el manejo integral del recurso hídrico.

"El problema no son solamente las regalías. El agua es un recurso estratégico cuya administración es compleja. Un organismo multisectorial como el Comité de Cuenca puede aportar transparencia, generar conocimiento y darle tranquilidad a la sociedad."

Finalmente, manifestó su expectativa de que las autoridades provinciales y municipales impulsen la reactivación del organismo antes de que avance el proceso licitatorio.

"Los plazos se acortan. Mientras tanto, la provincia deberá fijar una posición en defensa de los intereses de todos los chubutenses. Sería muy importante que esa discusión ocurra en el ámbito que la propia ley creó para ese fin", concluyó.