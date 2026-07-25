Con la ayuda de un perro y en un operativo de película, secuestraron un kilo de cocaína

La Policía Federal secuestró más de un kilo de droga en Comodoro Rivadavia. La causa tuvo su génesis en marzo cuando la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales detectó en el barrio Máximo Abásolo la presunta comisión de actividades ligadas al comercio de sustancias ilícitas y las cuales involucraban directamente a un sospechoso. El operativo se denominó Patagonia Rebelde.

Los agentes desarrollaron amplias tareas de campo, registros fílmicos y análisis informativos, estableciendo la identidad del sujeto y localizando un inmueble que guardaría directa relación con los ardides.

El Área de Investigación y Litigios de Cansos Sencillos de la Unidad Fiscal Federal de Comodoro, a cargo de Mariano Sánchez y con intervención de la fiscal auxiliar Analía Serra, ordenó el allanamiento sobre la finca ubicada en la calle Timote Ortego al 4.000.

Los agentes ingresaron al domicilio y, con la ayuda del can detector “Tea”, secuestraron 1,294 kilos de marihuana, 70 dosis de cocaína, 53 municiones 22 milímetros, 10 municiones 9 milímetros, cuatro picadores de marihuana, dos celulares, una notebook, dos pendrives, tres balanzas de precisión, una radio de comunicación HT y documentación de interés para la causa.

Según informó la PFA, se logró identificar al implicado, quien por disposición de las autoridades resultó notificado de la causa. Es argentino, tiene 39 años y quedó junto a los elementos decomisados a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley Nacional de Drogas.