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25 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Dejaron en libertad a un sujeto que agredió a un perro y la gente organizó una movilización

La agresión quedó grabada en cámaras de seguridad. La policía detuvo al autor, pero lo liberó rápidamente. Los vecinos se enojaron y van a marchar. 
Por Redacción Red43

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Un grave hecho de crueldad animal ocurrió el pasado 12 de julio y quedó grabado por las cámaras del sistema de Monitoreo Urbano. En las imágenes se observa cómo el acusado, identificado por sus iniciales P.M.A.V., agredió violentamente al animal con un elemento metálico en la vía pública, lo que derivó en su inmediata aprehensión por parte de la Policía provincial.
Pese a haber sido imputado formalmente por la Fiscalía en el marco de la ley de maltrato animal, el sospechoso recuperó la libertad mediante un acuerdo procesal. La resolución generó el inmediato malestar de la comunidad y reactivó el reclamo de las agrupaciones que consideran insuficiente el accionar de la Justicia frente a estos episodios.

 

La concentración se llevará a cabo este sábado a partir de las 14 en la intersección de las calles Lago Viedma y Rosario, en la ciudad de Neuquén. Desde la organización organizadora pidieron el acompañamiento de la ciudadanía y la difusión del reclamo a través de las redes sociales para visibilizar la problemática y exigir mayor protección legal.

 

 

 

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