¿Cuánto cuesta esquiar en La Hoya este invierno?

La Hoya invita a disfrutar una nueva jornada de invierno en plena cordillera, con propuestas pensadas para todos los visitantes.

Para quienes quieran vivir la experiencia de la nieve, los pases diarios tienen los siguientes valores:

Pase peatón: $20.000

Pase esquiador: desde $100.000

Desde el centro de esquí destacan la posibilidad de disfrutar de la montaña, aprender, entrenar o compartir una jornada en familia en un entorno único de la cordillera chubutense.

Con propuestas para distintos públicos, La Hoya continúa posicionándose como uno de los destinos elegidos para disfrutar del invierno en Esquel.

Los pases pueden adquirirse a través de skilahoya.com

MA