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Por Redacción Red43

Persecución, alcohol y vuelco: un joven chocó cuatro autos con la camioneta de su amigo

Un joven de 20 años fue detenido tras una persecución policial durante la madrugada en Trelew. Cambió de lugar con su acompañante, chocó cuatro vehículos y terminó volcando una camioneta. 
Por Redacción Red43

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Un joven de 20 años quedó detenido durante la madrugada de este jueves luego de protagonizar una persecución policial que comenzó en el centro de Trelew y terminó en la zona sur de la ciudad, donde perdió el control de una camioneta, chocó cuatro vehículos estacionados y terminó volcando.

 

El episodio se inició cuando efectivos policiales que realizaban un patrullaje preventivo observaron a dos vehículos circulando por calle Rivadavia. Al advertir la presencia de los uniformados, ambos conductores aceleraron la marcha y no detuvieron su recorrido pese a las señales lumínicas y sonoras.

 

Durante el seguimiento, al llegar a la intersección de Cambrin y Condarco, uno de los vehículos detuvo momentáneamente su marcha. En ese momento, los policías observaron que el conductor intercambió su lugar con el acompañante, quien tomó el control de la camioneta y continuó la fuga.

 

La persecución finalizó en la zona de Condarco y Patagonia, ya bajo jurisdicción de la Comisaría Cuarta, cuando el conductor perdió el dominio de una Volkswagen Amarok y terminó volcando sobre la calzada luego de impactar contra cuatro vehículos que se encontraban estacionados.

 

Los rodados afectados fueron un Toyota Corolla, un Hyundai H1, una Ford Ranger y un Toyota Yaris, que sufrieron daños producto del impacto.

 

Tras el siniestro, el joven fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó resultado positivo con 0,48 gramos de alcohol por litro de sangre. La camioneta fue secuestrada y el conductor quedó detenido por el delito de desobediencia.

 

La causa por los daños ocasionados quedó incorporada a las actuaciones judiciales, mientras la investigación continúa a cargo de las autoridades intervinientes.

 

 

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