España en llamas con gente que debe abandonar sus pueblos rodeados por el fuego

El Gobierno de España solicitó la activación urgente del mecanismo de protección civil de la Unión Europea (UE) debido a una oleada de incendios forestales calificada de dramática. El avance descontrolado del fuego en la periferia de Madrid y en la provincia de Ávila forzó la evacuación preventiva de más de 10.000 residentes, quienes debieron abandonar sus localidades en colectivos dispuestos por los comités de crisis.

Las autoridades de la Comunidad de Madrid advirtieron que dos de los focos principales localizados en el oeste regional están a punto de fusionarse en un solo frente ígneo de magnitudes extremas. Ante la gravedad de la situación, el Ministerio del Interior declaró formalmente el estado de emergencia civil en el área metropolitana de la capital y requirió el envío inmediato de aeronaves hidrantes de apoyo internacional.

El operativo de contingencia cuenta actualmente con el despliegue en el terreno de más de 270 bomberos y efectivos militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Los brigadistas concentran sus tareas de contención en las localidades de Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias y Almorox, en un escenario severamente condicionado por ráfagas de viento y suelos con un déficit hídrico extremo.

La catástrofe ambiental está directamente impulsada por una histórica ola de calor con temperaturas superiores a los 40 grados que asfixia a la península ibérica desde hace días. Las estadísticas del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS) revelan que la superficie devorada por las llamas en territorio español ya roza las 125.000 hectáreas en lo que va del año.

El panorama crítico se extiende en paralelo hacia el suroeste de Francia, donde los incendios rurales obligaron a evacuar a 23.000 turistas y residentes de la región vinícola de Burdeos. Asimismo, la Agencia de Protección Civil de Italia reportó decenas de focos activos en Sicilia y Calabria, completando un mapa de emergencia continental que los científicos adjudican de forma directa a los efectos del cambio climático.