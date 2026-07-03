Acuerdo con YPF para la cuenca del Golfo San Jorge

La Legislatura aprobó el convenio firmado por el gobernador Torres que establece una contraprestación económica extraordinaria y destina fondos específicos para obras en Comodoro Rivadavia.

La Legislatura del Chubut ratificó el acta acuerdo que el gobernador Ignacio Torres firmó con las autoridades de YPF el pasado 26 de junio. La norma convalida formalmente la transferencia a las empresas cesionarias de las concesiones de explotación sobre las áreas maduras denominadas El Tordillo, La Tapera, Puesto Quiroga, Escalante-El Trébol, Campamento Central-Cañadón Perdido y Manantiales Behr, fijando una compensación económica a favor de la provincia.

La votación del convenio expuso marcadas diferencias en el recinto. La ley obtuvo luz verde gracias al respaldo de las bancadas de Despierta Chubut, Familia Chubutense y los monobloques de Sergio González y Mariela Williams, mientras que los bloques de Arriba Chubut, el PICH y el Frente de Izquierda expresaron su rechazo y votaron de forma negativa.

De acuerdo con la legislación sancionada, los fondos extraordinarios provenientes de esta contraprestación por parte de YPF S.A. se destinarán de forma exclusiva al financiamiento de obras de infraestructura, optimización de servicios públicos y asistencia en materia de seguridad, salud, educación, vivienda y saneamiento urbano en la ciudad de Comodoro Rivadavia.

EBW