Autorizaron salidas transitorias para Leticia Huichaqueo mientras cumple arresto domiciliario

La ex ministra de Acción Social de la provincia, Leticia Huichaqueo, comenzará a contar con salidas transitorias y progresivas mientras continúa cumpliendo prisión domiciliaria en Gaiman por la causa conocida como la emergencia climática en Comodoro Rivadavia.

La medida fue dispuesta por la jueza de ejecución Karina Breckle, luego de un pedido presentado por la defensora particular Lorena Elisiancín y tras las observaciones realizadas por la representante del Ministerio Público Fiscal, Analía Acuña.

Según la resolución, las salidas comenzarán todos los domingos y tendrán una duración inicial de seis horas, sin custodia policial y bajo un esquema progresivo que podrá ampliarse con el paso del tiempo.

Menos controles y cambios en los traslados

La jueza también resolvió reducir el esquema de control sobre la condenada. A partir de ahora, la Policía realizará un único control diario para verificar su permanencia en el domicilio y evitar una eventual fuga.

En cuanto a los traslados por cuestiones médicas fuera de Gaiman, continuarán realizándose en vehículos policiales, aunque con la menor cantidad posible de efectivos para no afectar tareas de prevención y seguridad.

Por otra parte, los desplazamientos dentro de la localidad podrán efectuarse en vehículos de familiares.

El cumplimiento de la condena

Huichaqueo fue condenada en el marco de la investigación por maniobras irregulares vinculadas a la asistencia destinada a la emergencia climática que afectó a Comodoro Rivadavia.

De acuerdo con el expediente judicial, la ex funcionaria cumplió la mitad de la condena en diciembre de 2025, gran parte de ese tiempo bajo arresto domiciliario por razones de salud.

Si no se producen modificaciones en su situación procesal, en septiembre de este año accederá al régimen de libertad condicional hasta completar la totalidad de la pena impuesta.

O.P.