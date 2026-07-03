Argentina en octavos: 3 a 2 contra Cabo Verde

La Selección argentina logró un triunfo trabajado por 3-2 ante Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami y se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro se definió en tiempo suplementario, tras 120 minutos de tensión y errores defensivos que complicaron al equipo de Lionel Scaloni.

Los goles argentinos fueron convertidos por Lionel Messi, Lisandro Martínez y Cristian “Cuti” Romero, mientras que Cabo Verde sorprendió con dos tantos que mantuvieron la incertidumbre hasta el final.

Argentina comenzó arriba con un gol de Messi en el primer tiempo, pero el rival africano igualó en el complemento. En el alargue, Lisandro Martínez volvió a poner en ventaja a la Albiceleste, aunque Lopes Cabral empató nuevamente. Finalmente, Romero selló el 3-2 que desató el desahogo de los hinchas.

El equipo mostró falencias defensivas y debió recurrir a la reacción y al carácter para sostener la clasificación. Scaloni reconoció que el partido fue más complejo de lo esperado, pero destacó la importancia de haber superado la primera instancia de eliminación directa.

Con este resultado, Argentina enfrentará a Egipto el próximo martes, en busca de un lugar en los cuartos de final. El partido será transmitido por Telefe.