Esquel vive otra noche de festejos por la victoria de Argentina

Se esperó. Se jugó. Se sufrió y finalmente, se ganó.

La selección argentina trajo una nueva alegría al vencer a Cabo Verde y en las calles de Esquel, las banderas y remeras de la selección se lucen sobre el grueso abrigo térmico para una noche helada.

El calor del encuentro se encendió pasadas las 22 horas luego del gol que marcó el 3 a 2 final, los octavos del torneo se esperan entre bocinazos y cantos colectivos. Y es viernes. La alegría se extenderá toda la noche y con suerte, seguirá hasta obtener una nueva copa del mundo.

SL