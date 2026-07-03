Viernes helado en la cordillera: se mantiene el alerta por frío extremo en la ciudad

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este viernes en Esquel una jornada marcada por temperaturas bajo cero muy intensas, con una mínima estimada en -7 grados y una máxima que apenas rozaría los 2 grados por la tarde. La región continúa bajo alerta amarilla por bajas temperaturas extremas, lo que implica posibles riesgos para la salud, especialmente de grupos vulnerables.

El invierno sigue golpeando con fuerza en la zona cordillerana. De acuerdo con el reporte oficial del organismo nacional, las primeras horas del viernes se presentarán con un cielo parcialmente nublado y heladas generalizadas en todo el ejido municipal. Hacia la tarde, el sol logrará asomar un poco más, aportando un leve alivio en el termómetro que alcanzará su punto más alto después del mediodía.

Respecto al viento, se prevé una presencia leve desde el cuadrante norte durante gran parte de la jornada, con velocidades estimadas de entre 6 y 15 kilómetros por hora. Esta condición mantendrá la sensación térmica en valores muy bajos, por lo que se recomienda circular con extrema precaución ante la probable formación de hielo en calzadas y mantener los cuidados necesarios en los sistemas de calefacción del hogar.

EBW