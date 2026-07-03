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Por Redacción Red43

Sigue el frío y el fin de semana asoma con tardes más amigables

El viernes mantendrá las heladas matinales en la Comarca Andina, aunque las tardes del fin de semana prometen algo más de movimiento en el termómetro y buenas condiciones para actividades al aire libre.
Por Redacción Red43

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La postal se repite por tercer día consecutivo: patios blancos, parabrisas cubiertos de hielo y chimeneas trabajando desde temprano. El invierno sigue marcando el ritmo de las mañanas en la Comarca Andina, aunque de a poco empiezan a aparecer algunas señales distintas para el fin de semana.

 

El viernes 3 de julio volverá a arrancar con temperaturas cercanas a los -5° durante las primeras horas del día y heladas extendidas en gran parte de la Comarca.

 

Amanecer de pleno invierno

Las primeras horas del viernes volverán a exigir abrigo extra y algo de paciencia antes de salir de casa. La temperatura permanecerá bajo cero durante buena parte de la mañana y recién cerca del mediodía comenzará a acercarse a los valores positivos.

 

 

El viento será débil y el cielo se mantendrá entre despejado y parcialmente nublado, una combinación que permitirá que el sol acompañe gran parte de la jornada.

 

Entre las 13 y las 17 horas se espera el momento más agradable del día, con temperaturas que rondarán entre los 5° y los 7° en distintas zonas de la Comarca Andina.

 

El fin de semana seguirá la misma receta

El sábado volverá a arrancar con heladas y temperaturas negativas durante la madrugada y la mañana, aunque por la tarde el termómetro volverá a ubicarse cerca de los 3°.

 

 

El domingo se perfila con características similares y podría convertirse en la jornada más amigable del fin de semana, con una tarde que alcanzaría los 4° y buenas condiciones para actividades al aire libre o para aprovechar un rato de sol.

 

No se esperan precipitaciones durante ninguno de los próximos tres días.

 

Viernes de invierno y de Mundial

El cierre de la semana también tendrá otro condimento para muchos hogares de la Comarca Andina: a las 19, la atención se trasladará a la televisión cuando la Selección Argentina salga nuevamente a la cancha en el Mundial 2026.

 

 

Entre el horario de la merienda y el de la picada, el partido encontrará a cada uno en su ritual de invierno: algunos con el último mate de la tarde, otros preparando algo para picar, una cerveza, una copa de vino o la cena un poco más temprano de lo habitual. Después de varios días de heladas y mañanas congeladas, el viernes parece ofrecer la excusa perfecta para juntarse un rato y dejar que el invierno espere afuera.

 

 

O.P.

 

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