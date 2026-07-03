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03 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Torres y Taccetta firmaron convenios para dos importantes obras en Esquel

Se trata del Parque Lineal "Medardo Morelli" y el nuevo Gimnasio Municipal N° 2, proyectos que se ejecutarán con aportes del Gobierno de la Provincia a través del Plan Galina. 
Por Redacción Red43

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El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y el intendente de Esquel, Matías Taccetta, firmaron un convenio para la construcción del Parque Lineal Medardo Morelli y el nuevo Gimnasio Municipal Número 2. Ambas obras serán ejecutadas de forma conjunta con aportes del Gobierno de la Provincia en el marco del programa de infraestructura Gobernador Galina.

 

 

 

En este contexto, se realizará la reconstrucción del playón del barrio Chanico Navarro para transformarlo en el Gimnasio Municipal Número 2. El proyecto contempla el cerramiento del predio, la edificación de un techo, vestuarios, tribunas y una cancha con medidas oficiales para la práctica deportiva. Por otro lado, la ejecución del Parque Lineal Medardo Morelli abarcará 500 metros lineales sobre la costa del arroyo Esquel e incluirá un sector de humedal.

 

 

 

"Quiero agradecer al gobernador por confiar en nuestra gestión, en Esquel, y por hacer posible que estos dos proyectos tan importantes se conviertan en una realidad. Son obras que transformarán la ciudad y que durante muchos años fueron esperadas por nuestros vecinos", declaró Taccetta.

 

 

 

El mandatario municipal se refirió al alcance de las intervenciones. "No estamos hablando solamente de una obra deportiva o de un nuevo espacio verde. Estamos invirtiendo en calidad de vida, en integración, en oportunidades para nuestros jóvenes, en el cuidado del ambiente y en una ciudad que siga creciendo de manera ordenada y con infraestructura de calidad. Ese es el camino que nos propusimos junto al gobernador y hoy estamos dando un paso muy importante para concretarlo", afirmó el intendente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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