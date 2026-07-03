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Por Redacción Red43

Esquel lideró el ranking de frío en el país

La ciudad cordillerana registró la temperatura más baja de la Argentina en medio de una ola polar histórica que afecta a 21 provincias con alertas por frío extremo. 
Por Redacción Red43

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Una histórica masa de aire polar cubre casi la totalidad del territorio nacional, y la ciudad de Esquel se ubicó al frente de los registros climáticos más extremos del país. Según los datos oficiales emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional, la localidad chubutense se consolidó en el primer lugar del ranking nacional de las bajas temperaturas durante las primeras horas de este viernes.

 

El reporte oficial detalló que los termómetros locales descendieron hasta los -8,4 grados centígrados. Sin embargo, la persistencia del viento helado provocó que la sensación térmica se desplomara hasta un valor extremo de -15,1 grados, con un registro de humedad ambiental que alcanzó el 86 por ciento.

 

Este panorama se da en un contexto climático complejo para toda la Argentina, donde el organismo nacional mantiene vigentes alertas amarillas y naranjas por frío extremo en 21 provincias. Mientras que las regiones del centro y norte bonaerense sufren el impacto más severo de la jornada, la Patagonia comenzó a dejar atrás la fase más crítica de este invierno, aunque la cordillera sigue marcando los récords térmicos diarios del año.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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