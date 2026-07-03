Calle Fleming: inician los trabajos para sumar cuatro nuevas cuadras de adoquinado

La Municipalidad de Esquel iniciando una nueva obra de infraestructura vial en la ciudad. En los próximos días, comenzarán los trabajos de adoquinado sobre la calle Fleming, en el tramo comprendido entre las avenidas Ameghino y Alvear. Esta intervención se ejecutará a través del Programa Municipal de Cordón Cuneta y Adoquinado, una iniciativa que permitió incorporar estas cuatro cuadras en la última licitación pública de la ciudad.

El proyecto representa un paso más dentro del plan de infraestructura vial que busca transformar la realidad urbana de los diferentes sectores y mejorar de forma directa la transitabilidad y la calidad de vida de los habitantes de la zona. Con este nuevo frente de trabajo, la gestión local busca dar continuidad a un esquema de planificación que ya se ve reflejado en distintos puntos de la localidad.

Al respecto, el intendente Matías Taccetta destacó la importancia de sostener el ritmo de la obra pública en la ciudad. "Estamos construyendo una ciudad con obras. Cada nuevo frente de trabajo que iniciamos es una muestra del compromiso que asumimos con los vecinos para transformar Esquel y seguir mejorando cada barrio", señaló el mandatario municipal sobre el impacto de los trabajos en marcha.

Asimismo, el jefe comunal remarcó la importancia de la continuidad de estas políticas públicas para el desarrollo de la comunidad. "Hoy los vecinos se están acostumbrando a ver obras en todos los barrios, con un gobierno municipal que cumple cada una de ellas, y ese es el camino que queremos seguir recorriendo. Cada cuadra que adoquinamos significa una mejora concreta para quienes viven allí y una ciudad que continúa creciendo con planificación", concluyó Taccetta, quien además anticipó que el programa seguirá sumando nuevas cuadras en el corto plazo.

EBW