Brindaron una capacitación sobre poda de vides en Trevelin

El Viñedo Contracorriente de Trevelin fue sede de una jornada de actualización en poda de vides, una propuesta destinada a fortalecer los conocimientos técnicos vinculados al manejo de viñedos y promover el intercambio de experiencias entre trabajadores y profesionales del sector.

La actividad contó con la participación de operarios frutícolas, entre ellos quienes formaron parte de la edición 2025 del proceso de formación de Operario Frutícola Calificado, quienes tuvieron la posibilidad de profundizar los contenidos adquiridos e incorporar nuevas herramientas para el manejo de vides.

Durante la jornada, la enóloga Sofía Elena compartió su experiencia en el trabajo vitivinícola y abrió las puertas del Viñedo Contracorriente para el desarrollo de las actividades prácticas. También participó la Dra. Ing. Agr. Yanina Guzmán, capacitadora del proceso de formación de Operario Frutícola Calificado, quien acompañó la instancia técnica.

Desde el Centro de Capacitación Integral (CECAIN) señalaron que este tipo de propuestas buscan generar espacios de formación continua, intercambio de conocimientos y fortalecimiento de las capacidades locales, en articulación con actores vinculados a la producción frutícola y vitivinícola de la región.

MA