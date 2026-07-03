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Por Redacción Red43

Cómo está la Ruta 259 entre Esquel y Trevelin

Vialidad Nacional emitió el primer reporte del Plan Invernal y detalló el estado de transitabilidad en la región cordillerana por las fuertes heladas. Piden circular con extrema precaución.
Por Redacción Red43

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Vialidad Nacional activó la primera parte de los partes de rutas del Plan Invernal en Chubut, con un reporte detallado sobre las condiciones de transitabilidad en la región cordillerana debido a las condiciones climáticas de la temporada.

 

Para el tramo de la Ruta Nacional N° 259 que une Esquel con Trevelin, se informó que la calzada se encuentra húmeda debido a los trabajos de riego con sal que se llevan a cabo en distintos sectores para prevenir la formación de hielo. Asimismo, las banquinas presentan condiciones de humedad en algunas zonas de este trayecto.

 

Las autoridades advierten sobre la presencia de heladas fuertes y ráfagas de viento en la zona, factores que complican la circulación. Además, se solicita especial atención a los conductores ante la posibilidad de encontrarse con animales sueltos sobre la ruta o en los márgenes de la misma.

 

Actualmente, los equipos de Vialidad Nacional se encuentran desplegados en el lugar realizando recorridos preventivos para garantizar la seguridad de los usuarios. Se solicita transitar con extrema precaución, disminuir la velocidad y respetar las indicaciones del personal vial.

 

Para conocer el estado actualizado del resto de las rutas nacionales dentro de la provincia, se puede acceder al sitio web oficial del organismo en www.argentina.gob.ar/rutasnacionales

 

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