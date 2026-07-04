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Por Redacción Red43

Calzada húmeda en la Ruta n°40 Esquel - Epuyén

Vialidad Nacional detalló el estado del tramo en la mañana de hoy, en el comunicado del Plan Invernal.
Por Redacción Red43

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El primer parte de rutas del Plan Invernal de Vialidad Nacional del día de hoy detalla el impacto del frío en el tramo Esquel - Epuyén de la ruta n°40.

 

La calzada se encuentra húmeda por riego con sal en sectores. Banquinas húmedas en sectores. Animales sueltos. Viento. Heladas fuertes. Equipos de Vialidad Nacional realizan recorrido preventivo. 

 

Transitar con precaución.

 

Aquí podrás encontrar la información de todas las rutas nacionales en la provincia: www.argentina.gob.ar/rutasnacionales

 

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