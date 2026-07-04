Calzada húmeda en la Ruta n°40 Esquel - Epuyén

El primer parte de rutas del Plan Invernal de Vialidad Nacional del día de hoy detalla el impacto del frío en el tramo Esquel - Epuyén de la ruta n°40.

La calzada se encuentra húmeda por riego con sal en sectores. Banquinas húmedas en sectores. Animales sueltos. Viento. Heladas fuertes. Equipos de Vialidad Nacional realizan recorrido preventivo.

Transitar con precaución.

Aquí podrás encontrar la información de todas las rutas nacionales en la provincia: www.argentina.gob.ar/rutasnacionales