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Por Redacción Red43

Sábado frío en Esquel: neblina, bajas temperaturas y leve mejora hacia la tarde

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa un sábado estable en Esquel, con mínimas de -6°C, máximas de 7°C, neblina por la mañana y cielo parcialmente nublado hacia la noche.
Por Redacción Red43

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El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para este sábado 4 de julio en Esquel anticipa una jornada fría pero estable, sin probabilidad de precipitaciones y con variaciones en la nubosidad a lo largo del día.

 

Durante la madrugada, el cielo se presentará parcialmente nublado con una temperatura mínima cercana a los -4°C y vientos del sector noroeste entre 7 y 12 km/h.

 

Por la mañana, el panorama se volverá más invernal con presencia de neblina y una marca térmica que descenderá hasta los -6°C, manteniéndose los vientos leves del oeste.

 

Hacia la tarde se espera la temperatura más elevada del día, alcanzando los 7°C, con cielo mayormente nublado y viento del noroeste en el mismo rango de intensidad.

 

Finalmente, durante la noche, el cielo estará algo nublado con una temperatura cercana a -1°C, cerrando una jornada sin precipitaciones y con condiciones típicas del invierno patagónico.

 

 

 

R.G

 

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