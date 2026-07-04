De la jubilación al emprendimiento: “Gran Pan” suma dulce de boniato casero en Esquel

Graciela Stagnaro es la creadora de “Gran Pan”, un emprendimiento artesanal que nació casi de manera casual tras su jubilación y que hoy suma un nuevo producto que rápidamente ganó aceptación entre sus clientes: el dulce de boniato en barra.

La emprendedora explicó que su producción incluye distintas variedades: “Hago pancitos caseros, integrales, con semillas, sin semillas, blanco común, blanco con semillas”, todos elaborados de manera artesanal y sin aditivos.

El inicio del proyecto surgió de una situación cotidiana y del impulso de su entorno cercano. “Salió de la nada misma con una reunión en casa con mis amigas, que yo quería hacer algo porque me había jubilado hace poco”, recordó.

Con el tiempo, sumó un nuevo producto que tuvo una gran recepción. “Le agregué el dulce de boniato en barra… le empecé a sacar fotos, me fijé bien en los costos, subí las fotos y enseguida me empezaron a pedir”, explicó.

Stagnaro destacó que todo el proceso es casero y sin conservantes: “Es todo natural, así que esa es la idea, que sea bien casero”, afirmó, al tiempo que remarcó la variedad de usos tanto del pan como del dulce en distintas preparaciones.

El emprendimiento no solo le permitió generar ingresos, sino también mantenerse activa. “Es un emprendimiento muy tranquilo, yo no es que vivo de esto, pero de todas maneras es algo que me ayuda mucho y sobre todo que me entretiene”, expresó.

La venta se organiza de manera semanal y personalizada. “Los sábados hago la venta de mis pancitos, de mi dulce ahora… lo vendo los sábados y reparto los martes y los jueves”, detalló.

Además, resaltó el vínculo cercano con sus clientes y la flexibilidad del sistema de pedidos. “No es que lo hago masivo, es bastante personalizado lo que hago”, señaló.

Los pedidos pueden realizarse a través de Instagram o WhatsApp: “Mi Instagram es gra.npan o mi celular 2945 40 47 41”, indicó.

Con producción casera, trato directo con los clientes y una historia de reinvención personal, “Gran Pan” se convirtió en un emprendimiento que combina tradición, creatividad y cercanía en Esquel.

R.G