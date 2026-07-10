El Team Apolo viaja al Campeonato Argentino de Powerlifting en Chaco

La delegación de deportistas de fuerza de la ciudad se encuentra lista para afrontar el máximo certamen de la temporada a nivel nacional. Los representantes del Centro de Entrenamiento Apolo viajan con destino a Resistencia, Chaco, para participar en el Campeonato Argentino de Powerlifting, un evento clave que no solo pondrá en juego los títulos nacionales, sino que también otorgará clasificaciones para competencias internacionales y la oportunidad de quebrar marcas continentales.

En una nota exclusiva en Red43, Joaquín López Boyraz nos contó sobre su viaje a Campeonato Argentino de Powerlifting que se va a realizar en Chaco, Resistencia, brindando detalles de su preparación, los objetivos del equipo y la exigencia técnica de la disciplina.

Disciplina, constancia y marcas a batir

El pesista local compartió su perfil y la evolución que ha tenido en la actividad de alto rendimiento: "Mi nombre es Joaquín López Boyraz, tengo 22 años, hace 5 años que entreno, este año se cumplen 3 años desde que practico la disciplina del powerlifting. Ahora, este sábado 11 de julio voy a estar participando en el Campeonato Argentino que se va a realizar en Chaco, Resistencia, y la verdad que ya es mi tercer argentino compitiendo a nivel nacional para la Federación Alianza Argentina Powerlifting".

Respecto a las características del deporte, López Boyraz explicó que el powerlifting es un deporte de fuerza máxima donde se mide en 3 ejercicios, sentadilla, banco plano y despegue, donde tenés unos 3 intentos donde se busca realizar el mayor peso posible dentro de los estándares técnicos, dentro de la reglamentación.

"Yo empecé en el powerlifting en el 2023, lo empecé porque me gustaba hacer despegue o peso muerto, pesado, y hace ya 3 años que estoy entrenando en el gimnasio Centro de Entrenamiento Apolo con mi entrenador Iñaki Rey, ya practicarlo a un nivel más competitivo, a dedicarle mucho tiempo, a dedicarle también no solamente en el gimnasio sino también lo que es alimentación, descanso, a veces decir bueno, pospongo un viaje porque tengo esta fecha de torneo, entonces es un deporte que a mí me apasiona mucho en ese sentido por la disciplina que requiere, sobre todo por esa constancia, es un deporte muy a largo plazo que está muy bueno", destacó el atleta cordillerano.

Los objetivos en la tarima nacional

El historial del joven pesista registra antecedentes de gran relevancia para la región. El año pasado pudieron obtener récord sudamericano en la federación de sentadilla y de despegue, habiendo alcanzado una sentadilla de 215 kilos y un despegue de 250 kilos en el argentino del 2025. Los objetivos para esta nueva edición son aún más ambiciosos: "Ahora lo que buscamos en este argentino es poder superar esos récords como récord sudamericano, pero esta vez buscando los tres, el récord sudamericano de sentadilla, el récord sudamericano de pres de pecho y el de despegue".

Para lograr este cometido, los pesos específicos a superar en las planillas oficiales de los jueces quedaron establecidos de la siguiente manera:

Sentadilla: 225 Kg

Press de pecho: 127.5 Kg

Despegue: 252.5 Kg

La búsqueda constante del rendimiento

Al analizar su trayectoria y sus motivaciones, López Boyraz reflexionó sobre los procesos de maduración en este deporte de fuerza: "Bueno yo arranqué relativamente hace poco en el powerlifting, 3 años son poco en el power, yo creo que un referente así que lo sigo de siempre no tengo, pero siempre me inspira mucho la gente que lleva compitiendo hace ya 10 años, esa gente que lleva un largo tramo en el deporte, es una inspiración porque te impulsa a seguir creciendo, a no quedarse con solamente decir bueno conseguí un récord o gané un campeonato y ya está, sino a seguir creciendo como deportista, yo creo que eso sería una gran referencia".

En consonancia con esto, evaluó cómo se llega al punto máximo de rendimiento en la disciplina: "Yo creo que para llegar al prime yo creo que es continuo, yo a veces sigo a powerlifters que compiten hace 10, 15 años y a veces siguen mejorando, algunos no por tema de edad o ya por límite genético, pero yo creo que el prime es continuo y no pensar en decir bueno competí 5 o 6 años y ya está no mejor más, porque capaz te estancas un año y al año siguiente volvés a romper el prime".

La representación del gimnasio local en la provincia de Chaco estará conformada por una comitiva de tres atletas enfocados en traer resultados positivos para la cordillera. Este viernes y sábado vamos a estar compitiendo junto con Iñaki Rey mi entrenador y Gaby Milenao representantes del centro de entrenamiento Apolo en el campeonato argentino hecho por Alianza Argentina Powerlifting, concluyó López Boyraz, de cara al inicio de las rondas de levantamiento oficiales.

T.B