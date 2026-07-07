Vialidad emitió un reporte urgente por hielo y lluvias en los tramos de la región

Protección Civil de Esquel dio a conocer el último parte de transitabilidad para este martes 7 de julio, solicitando extremar los cuidados al conducir debido a las contingencias climáticas que afectan los principales corredores viales de la zona. Las bajas temperaturas, las heladas y la combinación de lluvias con hielo copan la agenda de los equipos viales en los distintos tramos.

En la Ruta Nacional 259, en el trayecto que une Esquel con Trevelin, se registra calzada mojada por lluvia, acumulación de agua y banquinas inestables con barro y agua en algunos sectores. El panorama se completa con presencia de viento, precipitaciones persistentes y animales sueltos, mientras personal de Vialidad Nacional trabaja en el lugar.

Por su parte, la Ruta Nacional 40 presenta escenarios complejos hacia el norte y hacia el sur. En el tramo Esquel - Tecka, se constató la presencia de hielo sobre la calzada, específicamente entre Tecka y el empalme con la Ruta Provincial 34, por lo que se exige transitar con extrema precaución; allí los camiones distribuidores se encuentran arrojando sal para derretir la escarcha. Una situación similar ocurre hacia El Bolsón, donde la calzada está mojada y se detectaron deformaciones entre Leleque y el arroyo Madera, además de registrarse lloviznas y viento.

Finalmente, para el recorrido de la Ruta 40 entre El Bolsón y Bariloche, rige un alerta meteorológico por lluvias y nevadas emitido por el Servicio Meteorológico Nacional. Las autoridades recordaron que para este sinuoso trazado de curvas cerradas es obligatoria la portación de cadenas, se está aplicando riego con solución salina y se recomienda firmemente evitar la circulación durante los horarios nocturnos. Para cualquier emergencia, se encuentra disponible la guardia de Protección Civil a través del número 2945 595212.

EBW