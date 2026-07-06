Quita del SEM en Esquel: "Creemos que es muy acertado"

El presidente de la Cámara de Comercio de Esquel, Claudio Selva, se refirió al debate en torno al Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) y ratificó la postura de la entidad de solicitar su eliminación.

Respecto a la medida que busca eliminar el SEM en Esquel, aseguró que es: “Muy acertada". Y agregó: "Obviamente es muy positivo porque esto no era un reclamo particular de la cámara, sino que inclusive se vio mucho apoyo en las redes por parte de la comunidad en general, así que creemos que es muy acertado.”

En relación a versiones previas, aclaró su posición dentro del debate: “Sí, por ahí se malinterpretó una nota donde, o tal vez lo transmití mal yo, donde manifesté que por ahí se podía llegar a modificar en lugar de sacarlo, pero lo que traté de transmitir era que era responsabilidad del Consejo Deliberante evaluar la situación y tomar la mejor medida posible, pero claramente la postura de la cámara es que queremos que lo saquen porque es un pedido de la gran mayoría con respecto a este tema.”

Finalmente, explicó cómo se consolidó la decisión institucional: “Tal vez lo que me motivó a transmitir lo de la opción de tal vez una modificación o algo así fue que recientemente algunos comerciantes, eran pocos, solicitaban alguna opción así, pero eran los menos, muchísimos menos, entonces haciendo un relevamiento más amplio confirmamos la posición de la cámara de solicitar que se saque el sistema.”

R.G