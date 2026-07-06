-6°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 06 de Julio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Recuerdos
06 de Julio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

¿Te acordás de esta esquina? Alvear y Sarmiento una historia de cambios y recuerdos

La tradicional intersección del centro esquelense pasó por múltiples usos a lo largo del tiempo: biblioteca, pub, boliche, cafetería y restobar. Vecinos recuerdan décadas de cambios y vida social en un mismo punto.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En pleno centro de Esquel, la esquina de Avenida Alvear y Sarmiento es uno de esos puntos que con el paso del tiempo, fue cambiando de identidad sin perder su lugar en la memoria colectiva de la ciudad.

 

A lo largo de los años, el espacio atravesó múltiples etapas: fue biblioteca, luego bar, más tarde pub, volvió a funcionar como bar nuevamente, también fue bailanta y posteriormente restaurant, en una secuencia que refleja distintas épocas de la vida social esquelense.

 

 

 

Cada una de esas versiones dejó su marca en la memoria de los vecinos, que aún hoy recuerdan el movimiento, los encuentros y las distintas propuestas que tuvo el lugar en cada etapa.

 

Entrado el nuevo siglo, la esquina volvió a tomar protagonismo con el recordado Killerney’s, aproximadamente hacia comienzos de los años 2010, y con el paso del tiempo volvió a transformarse hasta su presente actual como PilPil, que desde hace algunos años mantiene la actividad gastronómica en el lugar.

 

 

 

Fotos Archivo Histórico Municipal 

 

 

La sucesión de cambios muestra cómo un mismo espacio puede reinventarse una y otra vez, pero también cómo ciertos lugares terminan siendo algo más que un local o un edificio, se vuelven parte de la identidad de una ciudad. Son rincones donde se cruzan generaciones, donde cambian los nombres y los estilos, pero permanecen las historias, los encuentros y la memoria compartida de quienes pasaron por ahí.

 

No es solo una esquina que cambió con el tiempo, sino una esquina que acompañó el tiempo de Esquel, adaptándose a nuevas épocas sin perder ese peso simbólico que tienen los lugares que todos, de alguna manera, alguna vez habitamos.

 

Y vos, ¿qué recuerdos tenés de esta esquina?

 

MA

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 El Servicio Meteorológico anuncia entre 10 y 30 centímetros de nieve
2
 Descubren que el Tuco-Tuco de Esquel es una de las tres especies más sociables del mundo
3
 Voraz incendio consumió el taller de un reconocido artesano
4
 Mataron pumas, posaron para las fotos y ahora son investigados
5
 Primer acto en la Casa Estudiantil de Esquel después de 25 años
1
 Lala Gym y Del Campo gritaron otra vez campeón en una gran jornada de finales del futsal Esquelense
2
 Quita del SEM en Esquel: "Creemos que es muy acertado"
3
 El frío extremo congeló la laguna Willimanco y sorprendió con una postal única
4
 Con un emotivo acto, la Legislatura realizó un reconocimiento a jubilados del Poder Legislativo
5
 La Municipalidad realizó una quema controlada de residuos forestales
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -