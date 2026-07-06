¿Te acordás de esta esquina? Alvear y Sarmiento una historia de cambios y recuerdos

En pleno centro de Esquel, la esquina de Avenida Alvear y Sarmiento es uno de esos puntos que con el paso del tiempo, fue cambiando de identidad sin perder su lugar en la memoria colectiva de la ciudad.

A lo largo de los años, el espacio atravesó múltiples etapas: fue biblioteca, luego bar, más tarde pub, volvió a funcionar como bar nuevamente, también fue bailanta y posteriormente restaurant, en una secuencia que refleja distintas épocas de la vida social esquelense.

Cada una de esas versiones dejó su marca en la memoria de los vecinos, que aún hoy recuerdan el movimiento, los encuentros y las distintas propuestas que tuvo el lugar en cada etapa.

Entrado el nuevo siglo, la esquina volvió a tomar protagonismo con el recordado Killerney’s, aproximadamente hacia comienzos de los años 2010, y con el paso del tiempo volvió a transformarse hasta su presente actual como PilPil, que desde hace algunos años mantiene la actividad gastronómica en el lugar.

Fotos Archivo Histórico Municipal

La sucesión de cambios muestra cómo un mismo espacio puede reinventarse una y otra vez, pero también cómo ciertos lugares terminan siendo algo más que un local o un edificio, se vuelven parte de la identidad de una ciudad. Son rincones donde se cruzan generaciones, donde cambian los nombres y los estilos, pero permanecen las historias, los encuentros y la memoria compartida de quienes pasaron por ahí.

No es solo una esquina que cambió con el tiempo, sino una esquina que acompañó el tiempo de Esquel, adaptándose a nuevas épocas sin perder ese peso simbólico que tienen los lugares que todos, de alguna manera, alguna vez habitamos.

Y vos, ¿qué recuerdos tenés de esta esquina?

MA



