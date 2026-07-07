Habrá una charla integral de Nutrición y Psicología Deportiva

Este jueves 9 de julio, aprovechando el feriado del Día de la Independencia, el Gimnasio Triskel Entrenamiento ofrecerá una charla gratuita abierta a la comunidad sobre psicología deportiva y nutrición aplicada al deporte. Este encuentro, que se llevará a cabo a las 17 hs en Volta 722 (Planta Baja del Club Alemán), contará con la disertación de los profesionales Julia Sánchez Parma, Ramiro Raposeira y Mario Saldivia. El profesor Ezequiel López, referente del espacio, brindó detalles de esta propuesta interdisciplinaria que busca romper el molde académico para ofrecer herramientas prácticas sobre la salud y la motivación.

- ¿Cómo surgió la iniciativa de realizar esta charla un día feriado?

- Pasamos justamente ese día porque el gimnasio descansa, pero nosotros no. Tratamos de ofrecer una nueva propuesta a la gente integrando estas cuestiones tan importantes como la psicología en el deporte, la nutrición deportiva y la actividad física.

- ¿Cuál es el enfoque principal que tendrá el encuentro?

- La idea es acercar nociones de trabajo interdisciplinario. Que la gente pueda escuchar estas cuestiones no de una forma aislada. A veces uno va a entrenar y quiere resultados, pero si los deja se frustra y no sabe cómo seguir. Queremos brindar herramientas de forma interdisciplinaria; que cada especialista dé su mirada para favorecer a la actividad física y la salud, que es lo que buscamos.

- En la charla van a estar la nutricionista Julia Sánchez Parma y los psicólogos Ramiro Raposeira (especializado en deportes) y Mario Saldivia. ¿Cuál será la diferencia entre los roles de Ramiro y Mario?

- En realidad van a trabajar en conjunto. Mario está cursando también la especialización en psicología deportiva y van a colaborar en la charla entre ambos. No va a ser una charla académica en la que solo bajamos conceptos que nadie entiende; se trata de integrar, que sea fluido y que si tienen consultas las puedan hacer.

- ¿Esta charla es el paso preliminar para algún curso posterior?

- Puede ser. Nosotros hicimos una encuesta a través de un Google Forms para ver cuáles eran los mayores intereses. Si bien obviamente está el rendimiento deportivo, también apareció con fuerza el factor motivacional. Mucha gente respondió por eso: el ponerse un objetivo, entrenar, ponerse en forma y el hecho de que, si se deja, después cuesta retomar. Eso está estudiado y los psicólogos van a brindar herramientas para paliar estas situaciones.

- La dirección es Volta 722. Contanos un poco, ¿qué es Triskel Entrenamiento?

- Triskel Entrenamiento es un proyecto que está por cumplir dos años (lo hará el 1 de agosto). Nos especializamos en entrenar la fuerza a través de dos servicios principales: el semi-personalizado y los planes individuales con evaluaciones de una manera más personalizada aún. La idea es integrar las tres disciplinas porque formamos parte de lo mismo como seres humanos; no podemos separar lo que hacemos nutritivamente de lo mental o de la actividad física.

- A dos años del arranque, ¿se están cumpliendo los objetivos que te habías planteado?

- Sí, la verdad es que fue creciendo y estoy orgulloso de eso y del equipo de profesores que tenemos. Tenemos una metodología en conjunto: no importa si vas a las 8 de la mañana o a las 9 de la noche, la idea del trabajo va a ser similar, cuidando a la persona. Queremos seguir creciendo e integrar otras cuestiones que atañen al bienestar y la salud. Incluso cuando se busca rendimiento, si se quiere una vida deportiva larga y fructífera, hay que cuidar la salud.

- ¿Qué significa el nombre "Triskel"?

- El Triskel es un símbolo Celta. Surgió porque me sonaba cercano a Esquel, incluso a Trevelin, pero más que nada es por su significado: cambio, evolución, bienestar y la búsqueda de un equilibrio. De eso se trata.

- Para la gente que se quiera sumar el jueves, ¿cómo deben hacer para anotarse?

- Pedimos que se anoten o nos avisen por una cuestión de la capacidad máxima del espacio. Se pueden acercar al gimnasio en Volta 722 —estamos abiertos desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche— donde hay una planilla para dejar su nombre. También pueden mandar un mensaje de WhatsApp a nuestro celular, que es el 2945 337939.