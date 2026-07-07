Scaloni mete tres cambios y Argentina busca seguir en carrera en el Mundial

La selección Argentina afronta este martes uno de los desafíos más importantes del Mundial 2026. Desde las 13, el equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Egipto en el Estadio de Atlanta por los octavos de final, con el objetivo de meterse entre los ocho mejores del certamen.

El entrenador argentino confirmó la formación titular y realizará tres modificaciones respecto del equipo que venció 3-2 a Cabo Verde en los dieciseisavos de final. Leandro Paredes ingresará por Thiago Almada, Julián Álvarez reemplazará a Lautaro Martínez y Nicolás Tagliafico volverá al lateral izquierdo en lugar de Facundo Medina.

De esta manera, Argentina formará con: Emiliano "Dibu" Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Egipto, por su parte, alineará a Mostafa Sobeir; Mohamed Hany, Rami Rabia, Yasser Ibrahim y Karim Hafez; Emam Ashour, Hamdy Fathy, Marwan Ateya y Mostafa Ziko; Mohamed Salah y Omar Marmoush. El entrenador es Hossam Hassan.

Como llegan los equipos

Argentina fue líder del Grupo J con puntaje ideal tras vencer a Argelia, Austria y Jordania. Sin embargo, en la ronda anterior sufrió más de la cuenta frente a Cabo Verde y necesitó el tiempo suplementario para imponerse por 3-2 y avanzar a los octavos de final.

Egipto también llega con confianza. Terminó segundo en el Grupo G luego de empatar con Bélgica e Irán y derrotar a Nueva Zelanda. En la fase eliminatoria dejó en el camino a Australia tras igualar 1-1 y ganar 4-2 en la definición por penales.

El conjunto africano tiene como principal figura a Mohamed Salah, aunque una de las historias más llamativas de este Mundial es la de Hamza Abdelkarim. El delantero de apenas 18 años, adquirido recientemente por el Barcelona sin haber debutado en la Primera División de su país, integra el plantel y aparece como una de las grandes promesas del fútbol egipcio.

El historial casi inexistente

Argentina y Egipto solo se enfrentaron una vez en la historia. Fue en un amistoso disputado en El Cairo en marzo de 2008, con triunfo argentino por 2-0 gracias a los goles de Sergio Agüero y Nicolás Burdisso.

Argentina en los octavos de final

La Selección disputó diez partidos de octavos de final en la historia de los Mundiales y ganó siete de ellos.

La primera experiencia fue en Italia 1934, cuando cayó 3-2 frente a Suecia. Luego, con el regreso de esta instancia en México 1986, comenzó un historial mucho más favorable: derrotó 1-0 a Uruguay en el camino hacia el título mundial.

Desde entonces, Argentina se convirtió en un protagonista habitual de esta ronda. Solo quedó eliminada en la fase de grupos en Corea-Japón 2002 y, en octavos, únicamente fue eliminada por Francia en Rusia 2018. El resto de las veces logró avanzar a los cuartos de final.

Con Lionel Messi como capitán y máxima referencia futbolística, el conjunto de Scaloni buscará escribir un nuevo capítulo en esa historia y dar otro paso rumbo al gran objetivo: volver a levantar la Copa del Mundo.

Donde ver el partido

El encuentro podrá verse en vivo por Telefe, TV Pública, TyC Sports y DSPORTS. También estará disponible por streaming a través de DGO, TyC Sports Play, MiTelefe, Disney+ Premium y Paramount+.

MA