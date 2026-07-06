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06 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

El frío extremo congeló la laguna Willimanco y sorprendió con una postal única

Ubicada a siete kilómetros de Esquel, la laguna apareció completamente congelada tras las intensas heladas. Recomiendan no caminar sobre el hielo por razones de seguridad.
Por Redacción Red43

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Las bajas temperaturas que se registran en la cordillera volvieron a transformar el paisaje de Esquel. En las últimas horas, la laguna Willimanco amaneció completamente congelada, regalando una imagen que destaca por su belleza y que atrae las miradas de vecinos y visitantes.

 

Ubicada a unos 7 kilómetros de Esquel, la laguna se encuentra dentro de jurisdicción militar, al pie del imponente cerro 21, conocido antiguamente como Calfu Mahuida. La combinación del espejo de agua completamente congelado con la imponente presencia del cerro convierte al lugar en una de las postales más representativas del invierno cordillerano.

 

Durante todo el año, la laguna Willimanco es uno de los espacios naturales más elegidos por vecinos de Esquel y turistas. Allí es habitual ver personas caminando, corriendo, trotando o simplemente disfrutando del paisaje y del aire libre. En el ingreso hay un código QR con información para los visitantes y, al tratarse de un espacio ubicado dentro de jurisdicción militar, es importante respetar los horarios establecidos y recorrer el sector únicamente por los senderos habilitados.

 

Con la llegada del frío extremo, el espejo de agua completamente congelado ofrece una imagen tan llamativa como imponente. Sin embargo, aunque el paisaje invite a acercarse para tomar fotografías, es recomendable no caminar sobre el hielo, ya que su espesor puede variar y quebrarse, representando un riesgo.

 

Disfrutar de esta postal desde la orilla, respetando los senderos y el entorno, permite apreciar uno de los paisajes más característicos que regala el invierno en la cordillera con la seguridad necesaria.

 

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