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06 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Mataron pumas, posaron para las fotos y ahora son investigados

Las imágenes mostraban a los presuntos cazadores posando junto a ejemplares de puma muertos. La Fiscalía de Chubut ordenó allanamientos, secuestró armas y celulares, y busca localizar los cuerpos de los animales.
Por Redacción Red43

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Fotos de hombres sonriendo junto a pumas muertos, exhibidos como trofeos de caza en redes sociales, dieron origen a una investigación judicial en Chubut. La Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos contra los Animales (UFE-AyDA) inició una causa de oficio para identificar a los responsables.

 

Las publicaciones mostraban ejemplares de Puma concolor que, de acuerdo con la investigación, habrían sido abatidos con armas de fuego. A partir de ese material, la fiscal Jefe Florencia Gómez impulsó las primeras medidas judiciales.

 

Allanamientos en distintos puntos de Chubut

Con autorización de la Dra. Breckle, la Policía de Investigaciones Rurales realizó allanamientos en diferentes establecimientos de la provincia.

 

 

Durante los procedimientos fueron secuestradas armas de alto calibre y teléfonos celulares, que ahora serán sometidos a pericias para determinar su posible vinculación con los hechos investigados.

 

Buscan encontrar los cuerpos de los pumas

La Fiscalía también ordenó nuevas medidas para localizar los cuerpos de los animales.

 

Los restos permitirían realizar estudios científicos y obtener evidencia biológica que pueda incorporarse a la causa.

 

 

Por el momento, la investigación permanece en etapa preliminar y la UFE-AyDA continúa reuniendo pruebas. Debido al estado del expediente, la Justicia no difundió la identidad de los hombres que están siendo investigados.

 

 

O.P.

 

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