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07 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Sismo cerca de Tierra del Fuego

Un temblor de magnitud 5,9 sacudió la zona del Pasaje Drake. El epicentro se ubicó a unos 300 kilómetros de Ushuaia, donde algunos vecinos percibieron el movimiento, pero no se reportaron daños. 
Por Redacción Red43

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Un sismo de magnitud 5,9 se registró en el extremo sur de Chile, con epicentro en las aguas del Pasaje Drake, a unos 303 kilómetros de la ciudad de Ushuaia. El movimiento telúrico ocurrió en una zona oceánica al sur del continente y fue percibido de forma leve por algunos habitantes de diferentes sectores de la capital de Tierra del Fuego.

 

Las autoridades locales llevaron tranquilidad a la comunidad después de registrarse el evento. Desde la Municipalidad de Ushuaia aclararon de inmediato que no existe ningún tipo de alerta para la ciudad costera y explicaron que el fenómeno sucedió a una distancia considerable, razón por la cual no representa ningún peligro o riesgo directo para la población fueguina.

 

Por su parte, el personal de la Dirección de Defensa Civil comunicó que la situación se encuentra completamente normalizada, dado que el impacto no generó consecuencias ni daños materiales en el sur de la provincia. Asimismo, ratificaron que el monitoreo de la zona continúa en forma permanente y en constante coordinación con los especialistas de la Estación Astronómica Río Grande para evaluar la actividad sísmica en la región austral.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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