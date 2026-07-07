Argentina ya tiene rival: Suiza enfrentará a la Scaloneta en cuartos del Mundial 2026

Argentina ya conoce a su próximo rival en el Mundial 2026. Suiza avanzó a los cuartos de final tras vencer por 4-3 en la definición por penales a Colombia, luego de igualar sin goles en los 120 minutos disputados.

El encuentro fue muy parejo y ninguno de los dos equipos logró romper el cero durante el tiempo reglamentario ni en el alargue, por lo que la clasificación se definió desde los doce pasos.

En la tanda de penales, el conjunto suizo fue más efectivo y se quedó con la serie por 4-3, asegurando su boleto a la siguiente instancia del certamen.

De esta manera, el equipo europeo será el rival de la Selección Argentina en los cuartos de final. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni llega tras una épica remontada frente a Egipto, mientras que Suiza buscará dar el golpe y meterse entre los cuatro mejores del Mundial.

R.G