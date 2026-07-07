-1°
-2°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 07 de Julio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Argentinamundial 2026
07 de Julio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Argentina ya tiene rival: Suiza enfrentará a la Scaloneta en cuartos del Mundial 2026

El seleccionado europeo igualó 0-0 con Colombia en los octavos de final y se impuso 4-3 en la definición por penales. Ahora enfrentará a la Scaloneta en busca de un lugar entre los cuatro mejores del torneo.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Argentina ya conoce a su próximo rival en el Mundial 2026. Suiza avanzó a los cuartos de final tras vencer por 4-3 en la definición por penales a Colombia, luego de igualar sin goles en los 120 minutos disputados.

 

El encuentro fue muy parejo y ninguno de los dos equipos logró romper el cero durante el tiempo reglamentario ni en el alargue, por lo que la clasificación se definió desde los doce pasos.

 

En la tanda de penales, el conjunto suizo fue más efectivo y se quedó con la serie por 4-3, asegurando su boleto a la siguiente instancia del certamen.

 

De esta manera, el equipo europeo será el rival de la Selección Argentina en los cuartos de final. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni llega tras una épica remontada frente a Egipto, mientras que Suiza buscará dar el golpe y meterse entre los cuatro mejores del Mundial.

 

 

 

R.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Trágico accidente vial camino a Aldea Escolar
2
 La Policía dio a conocer el parte oficial del trágico choque camino a Aldea Escolar
3
 Los esquelenses consiguieron entradas y ya viven el Argentina-Egipto desde el estadio
4
 Irma Jaramillo QEPD
5
 Karina Paola Alvarado QEPD
1
 Esquel: Fiscalía logró que se deje sin efecto la absolución en un caso de abuso sexual
2
 La Policía dio a conocer el parte oficial del trágico choque camino a Aldea Escolar
3
 Karina Paola Alvarado QEPD
4
 Presenció en Atlanta uno de “los últimos bailes” de Messi
5
 Argentina ya tiene rival: Suiza enfrentará a la Scaloneta en cuartos del Mundial 2026
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -