Pruebas Aprender 2025: Chubut mejoró sus resultados en Lengua y Matemática y quedó entre las cuatro mejores provincias

Las políticas educativas impulsadas por el Gobierno del Chubut continúan mostrando resultados concretos. De acuerdo con el informe de las Pruebas Aprender 2025 elaborado por el Ministerio de Capital Humano de la Nación, a través de la Secretaría de Educación, la provincia se ubicó entre las cuatro jurisdicciones con mejores desempeños del país en la evaluación de Lengua y Matemática realizada a estudiantes de sexto grado de la educación primaria.

Los resultados reflejan destacadas mejoras en ambas áreas de conocimiento en comparación con las evaluaciones anteriores, consolidando una evolución sostenida en los aprendizajes y posicionando a Chubut por encima de la media nacional.

En Lengua, la provincia registró una mejora de 18 puntos respecto de las mediciones anteriores y superó ampliamente el promedio nacional. El 45,8% de los estudiantes alcanzó un nivel satisfactorio y el 36,1% un nivel avanzado, lo que evidencia un sólido desempeño en comprensión lectora, interpretación de textos e inferencia de información.

Asimismo, solamente el 3,2% de los alumnos quedó por debajo del nivel básico, una mejora significativa respecto del 7,9% registrado en 2021 y del 10,3% correspondiente a la evaluación de 2023.

En Matemática, Chubut también mostró avances significativos al registrar una mejora de cuatro puntos respecto de la evaluación anterior. El 13,1% de los estudiantes alcanzó un nivel avanzado y el 42,9% obtuvo un desempeño satisfactorio. Además, el porcentaje de alumnos por debajo del nivel básico descendió del 22,4% registrado en 2023 al 18,5% en la evaluación 2025.

Otro de los aspectos destacados del informe fue el alto nivel de participación alcanzado por la provincia. Las Pruebas Aprender se realizaron en 235 escuelas urbanas y rurales de Chubut, lo que representa el 98,3% de los establecimientos seleccionados, por encima del promedio nacional del 95%.

Asimismo, fueron evaluados 8.667 estudiantes, equivalentes al 87,2% del universo previsto, superando también la media nacional del 84% y registrando la mayor participación de alumnos chubutenses en los últimos diez años.

Evaluar para mejorar la enseñanza

Aprender 2025 es una iniciativa de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano de la Nación, a través de la Dirección de Evaluación e Información Educativa. Su objetivo es conocer los niveles de desempeño de los estudiantes y relevar las condiciones en las que se desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje, generando información clave para el diseño, la evaluación y el fortalecimiento de las políticas públicas educativas.

A nivel nacional participaron 19.414 escuelas y 631.366 estudiantes. Además de las pruebas, se aplicaron cuestionarios complementarios a alumnos, docentes y equipos directivos para relevar distintos aspectos de la vida escolar y de las condiciones institucionales que inciden en los aprendizajes.

Compromiso de docentes, estudiantes y familias

Al respecto, el ministro de Educación del Chubut, José Luis Punta, destacó “el compromiso que demuestra la provincia con este tipo de evaluaciones, porque reflejan la decisión de seguir utilizando información objetiva para mejorar la educación”.

“Este resultado no es solamente del Gobierno ni del Ministerio de Educación. Es el fruto del trabajo cotidiano de los docentes, del compromiso de los equipos directivos, del esfuerzo de los estudiantes y del acompañamiento permanente de las familias”, sostuvo el funcionario.

Asimismo, remarcó que “la alta participación de escuelas y alumnos demuestra el compromiso de toda la comunidad educativa con estas instancias de evaluación, que son fundamentales para seguir mejorando”.

Finalmente, Punta aseguró que “los resultados nos permiten identificar cuáles fueron las decisiones acertadas y cuáles todavía tenemos que profundizar o mejorar, porque evaluar también implica mirarnos a nosotros mismos y seguir construyendo una educación de mayor calidad para todos los estudiantes de Chubut”.

R.G