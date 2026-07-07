Jones Huala ya está detenido en la Unidad 14 de Esquel: la Policía confirmó cómo fue el operativo

Facundo Jones Huala fue trasladado finalmente a la Unidad 14 del Servicio Penitenciario Federal de Esquel, donde continuará detenido en el marco de la causa que lleva adelante la Justicia Federal.

El cambio de lugar de detención se concretó luego de varias semanas de demoras administrativas, pese a que la Justicia Federal de Bariloche ya había ordenado el traslado y había reiterado el pedido al Servicio Penitenciario Federal para que la medida se cumpliera.

En relación con el operativo, el jefe de la Unidad Regional Esquel, Hugo Melipil, confirmó que la Policía del Chubut brindó colaboración para garantizar el ingreso del detenido al establecimiento penitenciario.

"Fue un requerimiento, eso fue en la jornada de ayer, en el traslado de esta persona a la que usted refiere, más exactamente un apoyo para garantizarle el normal ingreso al centro de detención de la Unidad 14. Se colaboró con fuerzas nacionales para permitir esa cuestión que le hago referencia", señaló el comisario.

R.G